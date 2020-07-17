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Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:45:05 -
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik"

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mütevazı kadroyla başarılı bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendiklerini anımsatarak, "Bizim korktuğumuz maçlar bu maçlar değil, bizim korktuğumuz maçlar düşmemeye oynayan ve can derdinde olan takımlardı. O maçları da kötü oynamadık ama şanssızdık." ifadelerini kullandı.

Sezonun son iki maçını kazanmak istediklerini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı yaşadık. Mütevazı bir kadromuz var. Bu kadromuzla ligin son 2 maçına 3. olarak giriyoruz. Bu, büyük bir başarıdır. Daha da iyi olabilirdik ama yine de mükemmel bir sezon geçirdik. Bizim geniş bir kadromuz yoktu. Kopmamaya çalıştık. Taraftarlarımızın olmadığı zaman sıkıntı yaşamaya başladık. Taraftarlarımızla mükemmel bütünleşme vardı. Özellikle sahamızda. Ne zaman bu pandemi süreci başladı, ondan sonra sıkıntı yaşamaya başladık. Zorlu bir süreçti. Kalan 2 maçımızı mükemmel şekilde bitirmek için çalışacağız. Her türlü riski alacağız ama futbol bu, belli olmuyor."

Pazar günü sahalarında oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasının zor geçeceğini aktaran Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bize gelen takımların yüzde 90'ı kapanıyor. Can derdindeler. Onların da tam olarak kurtulmaları için bizden puan almaları gerekiyor. Biz de hangi takım olursa olsun çok fazla pozisyona giriyoruz. Son 2 maçımız çok önemli. Sahada kim oynarsa oynasın, 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bütün oyuncularımı sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum."

Sezon boyunca VAR'dan çok sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Penaltılarımız verilmedi. VAR'ı hala eleştiriyorum. Maçı yöneten arkadaşlarımızın VAR'ın başında olmaması gerekiyor. VAR'da bambaşka bir grubun olması gerekiyor. VAR'ı bence değiştirmeleri gerekiyor. Onun dışında bu sezon bizim için güzel geçti. Geçen sezonki Demir Grup Sivasspor ile bu sezonki takım arasında dağlar kadar fark var. Yönetimi, arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TFF'nin yeni yabancı kuralında acele ettiğini de vurgulayan Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ters ve olmaması gereken şeyler var. 8+6 kararı bir ayrımdır. Bizi özgür bırakmıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonunun altyapıya çok büyük bir teşvik vermesi gerekiyor. Bunda da kulüpleri zorunlu tutması gerekiyor. Kulüplerin altyapıya iyi yatırım yapması gerekiyor. Altyapıya eğitimli, çok iyi antrenörlerin getirilmesi gerekiyor. İyi eğitim verirsek, sporcular yetişir. 8+6 kuralı da iyi bir şey değil. Yabancı kuralında artıların olması bizi düşündürüyor. Bütün takımlar sıkıntı yaşar. Oyuncu alıp yedek kulübede oturtacaksın."

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