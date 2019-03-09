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Sivasspor son dakika haberleri Sivasspor puanı

Sivasspor-Yeni Malatyaspor son dakika maç sonucu. Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi Fatih ve Douglas'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Peki Süper Lig 25. Hafta puan durumu. Sivasspor son dakika 25. Hafta maç sonucuna göre Sivasspor puanı.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:33
Sivasspor son dakika haberleri Sivasspor puanı

Sivasspor-Yeni Malatyaspor son dakika maç sonucu. Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi Fatih ve Douglas'ın attığı gollerle 2-0 kazandı. Peki Süper Lig 25. Hafta puan durumu. Sivasspor son dakika 25. Hafta maç sonucuna göre Sivasspor puanı.

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maç özeti. 35. dakikada Fahit Aksoy'un kafa golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 45'te Douglas'ın golüyle devreye iki farklı üstün girdi. İkinci yarıda da savunmada hata yapmayan kırmızı beyazlılar, haftanın açılış maçından 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor, 34 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor'la puanını eşitledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakan Keleş, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün de güzel bir karşılaşma oldu. 3 maçlık kötü bir gidişatımız vardı. Onu çevirmek için bir tepki vermemiz gerekiyordu. Bu maç iyi bir skorla gol yemeden iyi bir oyunla galip geldik. Mutluyuz, oyuncularım müthiş bir birlikteliği sahaya yansıttılar. Onları tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz." dedi.  

Kone'yi Fenerbahçe maçı için sakladık

Forvet hattındaki sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklik yaptığını belirten Keleş şunları kaydetti: "Santrforlarımız sakattı. Diabate'yi özelliği var diye santrfor olarak oynattık. Kone'yi Fenerbahçe maçı için sakladık. Çok hazır değildi, bir antrenman yaptı. Onun için Kone'yi Fenerbahçe maçına beklettik. Bu arada hakem için de bir şeyler söylemek istiyorum. Mağlup olduğumuz zaman da hakemler hakkında yorum yapmadık. Bugün yapmak istiyorum çünkü galip geldiğimiz için değil müthiş bir yönetim sergilediler onları da tebrik ediyorum. Hakemlerin bize de çok hataları oluyor hiçbir zaman bunu yansıtmıyoruz. Bugün özellikle onları tebrik etmek istedim. Maçın her dakikasında iyi bir yönetim sergilediler" diye konuştu. 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:33
  1. Malatya
  2. Sivasspor
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  4. Sivasspor puanı

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