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Spor Sivasspor-Slavia Prag! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta?
Spor

Sivasspor-Slavia Prag! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 16:25:00 -
Sivasspor-Slavia Prag! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak. Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor'da bu mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

SİVASSPOR-SLAVİA PRAG

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James

SLAVİA PRAG: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz.

HAKEM: Fran Jovic
STAT: Sivas 4 Eylül
SAAT: 22:00
YAYIN: Exxen

 

 

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