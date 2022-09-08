Sivasspor-Slavia Prag! Muhtemel 11'ler, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvatistan'dan Fran Jovic yönetecek. Hrvoje Radic ve Luka Pusic ise Jovic'in yardımcılığını yapacak. Sivasspor - Slavia Prag maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.
Sivasspor'da bu mücadele öncesinde eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.
SİVASSPOR-SLAVİA PRAG
MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Keita, Charisis, Hakan, Gradel, N'Jie, James
SLAVİA PRAG: Mandous, Holes, Eduard, Kacharaba, Maspoust, Provud, Sevcik, Jurasek, Olayinka, Teci, Schranz.
HAKEM: Fran Jovic
STAT: Sivas 4 Eylül
SAAT: 22:00
YAYIN: Exxen
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