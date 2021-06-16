Bu sene ilk kez düzenlenecek Avrupa Konferans Ligi’nde Sivasspor’un karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Peki, Sivasspor’un Avrupa maçı ne zaman?

Sivasspor muhtemel rakipleri | Sivasspor Avrupa maçı ne zaman?

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenleyeceği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesini geçen tarafla 2. ön eleme turunda karşılaşacak.

Avrupa futbolunun yeni organizasyonunda yer alacak Türk temsilcisi Sivasspor'un muhtemel rakipleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belli oldu.

Kuraya seri başı olarak katılan Sivasspor, Kuzey Makedonya'nın Sileks ile Moldova'nın Petrocub Hincesti takımları arasında oynanacak eleme turunu geçen tarafla, 2. ön eleme turunda maça çıkacak.

Türk temsilcisi, ilk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 29 Temmuz'da Sivas'ta oynayacak.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda 108 takım mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi eleme maçlarını kaybeden ekipler de bu turnuvaya katılarak Avrupa arenasında daha fazla maça çıkma fırsatına sahip olacak.

Organizasyonda takımlar, 3 eleme ve play-off turunun ardından grup maçlarına katılacak. Turnuvanın finali ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak.