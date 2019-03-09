Sivasspor Malatya'yı rahat geçti!
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.09 Mart 2019 Cumartesi 01:04
Süper Lig'in 25 haftasında Sivasspor, Fatih Aksoy ve Douglas'ın golleriyle Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmasnın 35. dakikasında genç savunmacı Fatih Aksoy, Özer Hurmacı'nın asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde Özer, yine sahneye çıktı ve bu sefer ortasını Douglas'a gönderdi. Brezilyalı yıldız, attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
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