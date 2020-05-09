Sivasspor Kulübünden 53'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlıların kuruluşuna giden süreç hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 1960'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımlarının kurulduğu, bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildiği aktarıldı.

1967 yılının mart ayında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden gibi isimlerin, dönemin Sivas Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu'na ve Sivas Valisi Vefik Kitapçıgil'e giderek, Sivasspor Kulübünü kurmak istediklerini dile getirdiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Kitapçıgil, olaya çok sıcak yaklaşmış ve kurulacak kulübün yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek bu oluşumun şehrin kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik getireceğini belirtmiştir. Mayıs ayının ilk günlerinde hazırlıklar hemen hemen tamamlanarak 9 Mayıs 1967'de gazeteler Sivasspor'un kurulduğunu duyurdu. Sivasspor'umuz, kurulduğu günden beri ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir değeri haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Sivasspor'umuzun 53'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle camiamıza ve 53 yıldır her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

Demir Grup Sivasspor gruplar halinde çalışmalara başladı

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını evde sürdüren Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son saha çalışmasını tesislerinde ligin ertelendiği 19 Mart'ta yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 51 gün sonra yeniden çalışmalarına başladı.

İki grup halindeki antrenmanlarda ilk grupta yer alan sporcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanı dayanıklılık ve topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.

İkinci grupta yer alan sporcular ise akşam saatlerinde çalışma yapacak.

Antrenmanların, gruplar ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak devam edeceği belirtildi.