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Spor

Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:48:56 -
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 28. hafta maçında deplasmanda İH. Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.


Pazartesi günü sahasında Denizlispor’u 1-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor, bugün İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla 21 Haziran Pazar günü 21.00’de oynayacağı İH. Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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