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Spor Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?
Spor

Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Peki, Sivasspor hangi takımlarla eşleşti. Sivasspor hangi grupta?

Yeniakit Publisher
2022-08-26 18:12:00 -
Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?

Merakla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları çekildi. Peki, Sivasspor'un rakipleri kim oldu?

Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?

Üçüncü torbada bulunan Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.

Grup maçları8 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında oynanacak. . Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

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