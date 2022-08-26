Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Peki, Sivasspor hangi takımlarla eşleşti. Sivasspor hangi grupta?
Merakla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kuraları çekildi. Peki, Sivasspor'un rakipleri kim oldu?
Sivasspor Konferans Ligi rakipleri | Sivasspor hangi grupta rakipleri kimler?
Üçüncü torbada bulunan Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile mücadele edecek.
Grup maçları8 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında oynanacak. . Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.