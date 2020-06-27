  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-27 12:13:07 -
Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor da alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek.


- Sivasspor'da Hakan Arslan ve Yasin Öztekin sakat


Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki oyuncudan sakatlıkları nedeniyle bu maçta yararlanamayacak.

Orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Yasin Öztekin bu mücadelede forma giyemeyecek, Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Sivas ekibinde 4 oyuncu ise Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı