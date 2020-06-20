Sivasspor ile Konyaspor 22. randevuda

Süper Lig’in 28. hafta maçında DG Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 21.00’da oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sivasspor ile Konyaspor Süper Lig’de yarınki oynanacak olan maçla birlikte 22. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 21 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 7 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 kez galibiyetle ayrıldı. 7 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maçlar ise 2007-2008 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Sivasspor 3-0 kazanırken, 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında aynı skorla Konyaspor kazanmıştı.

Sivasspor’da 2 isim kart sınırında

Sivasspor’un Konyaspor ile oynayacağı maçta 2 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye ve kaleci Mamado Samassa, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor mücadelesinde görev yapamayacaklar.

Emre Kılınç yok!

Yiğidolar’ın genç yıldızı Emre Kılınç, sarı kart cezalısı olmasından dolayı Konyaspor maçında görev alamayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Kılınç, Konyaspor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Sivasspor 476. maçına çıkıyor

Sivasspor Süper Lig´de 476. maçına çıkıyor. Sivasspor, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig’de bugüne kadar 475 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, bu maçlarda 178 galibiyet, 125 beraberlik ve 172 mağlubiyet aldı. 658 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde ise 662 gol gördü. Sivasspor ligde toplam 659 puan topladı.