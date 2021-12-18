Sivasspor geriden gelip kazandı
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan İstanbul ekibi sahadan 3-1 mağlup ayrılarak kötü gidişata dur diyemedi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Yatabare (2), Fajr kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü Camara kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 25 yaparken, Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.