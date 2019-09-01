Sivasspor Gazişehir maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Gazişehir maç sonucu Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Sivasspor Gazişehir maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Gazişehir maç sonucu

Sivasspor Gazişehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Sivasspor Gazişehir maçı canlı takip et... Maçın tüm detayları Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Gazişehir karşı karşıya geldi. İşte, Sivasspor Gazişehir maçının tüm detayları... MAÇ SONUCU: 1-1 Dk.72 Kone / Dk. 35 Twumasi MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Erdogan’ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Cofie topu kaleye göndermek istedi. Savurmaya çarpan top kaleci Günay’da kaldı. 9. dakikada Güray’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Twumaci topu kafa ile kaleye gönderdi. Samassa topu çıkartmayı başardı. 25. dakikada Yatabare’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mert sert bir şutla topu kaleye göndermek istese de savunmanın müdahalesi ile top az farkla dışarı çıktı. 35. dakikada Kayode’nin pasında topla buluşan Twumasi ceza sahası içerisinde sürdüğü topu sert bir şutla ağlarla buluşturdu. 0-1 39. dakikada Ziya’nın ortasında Oğuz topu kafası ile düzeltti. Mert’in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 55. dakikada topu ceza sahası içerisine süren Fernando Yatabare’ye göndermek isterken Kana’ya çarpan topu Kaleci Güray uzaklaştırdı. 58. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Emre kaleye gönderdi. Top az farkla auta çıktı. 72. dakikada Erdoğan’ın ortasında müsait durumdaki Kone kafa şutu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1 82. dakikada Rybalka’nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 85. dakikada Oğuz’un pasında Raman sert bir şutla topu kaleye gönderdi. Top Samassa’nın ellerinde kaldı.

Sivasspor-Gazişehir Stat: Yeni Sivas 4 Eylül Hakemler: Hüseyin Göçer, Alparslan Dedeş, Abdullah Bora Özkara D.G. Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Caner, Fatih (Fernando dk. 46), Cofie (Rybalka dk. 40), Hakan, Emre, Mert (Kone dk. 66), Erdoğan, Yatabare Gazişehir Gaziantep: Günay, Oğuz, Kana, Toşca, Morais, Djilobodji, Güray (Junior dk. 60), Tetteh, Diarra (Raman dk. 68), Twumasi (Kenan dk. 78), Kayode Goller: Twumasi (dk. 35) (Gazişehir Gaziantep FK) Kone (dk.72)(D.G. Sivasspor) Sarı kartlar: Cofie, Appindangoye, Emre (D.G. Sivasspor), Oğuz, Günay, Twumasi, Kenan (Gazişehir Gaziantep)

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