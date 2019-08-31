Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla idmanı sonlandırdı. Antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin bugün renklerine bağladığı Abdou Razack Traore de idmanda yer aldı.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Uğur Akkuş da izledi.

Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

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