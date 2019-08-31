0553 313 94 23

Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 3’üncü hafta maçlarında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38
Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 3’üncü hafta maçlarında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan ekibimiz, son bölümde ise çift kale maçla hazırlıklarını tamamladı.


Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, As Başkan Uğur Akkuş da izlerken, yeni transfer Abdou Razack Traore de idmanda yer aldı.


Demir Grup Sivasspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yarın saat 19.15’de oynanacak mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı
    1. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme..
    2. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    3. Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da
    4. Sivasspor, Gaziantep maçı..
    5. Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye..
    8. 9. Transanatolia Rally Raid yarışı..
    9. Safranbolu’da Bisiklet Festivali’ne..
    10. Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla..
    11. Afrin'de Türkiye'ye teşekkür
    12. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları,..
    13. Belçika'da pole pozisyonu Charles..
    14. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4..
    15. Tekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi:..
    16. İspanya, Tunus'u farklı yendi
    17. Porto hocasından Aboubakar yanıtı!
    18. Yemen'in güneyinde iç savaş..
    19. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    20. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına..
    21. Sultanbeyli'de cinayet
    22. ’Vasiyet’ ilk kez Safranbolu’da açık..
    23. İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata..
    24. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    25. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    26. Rüzgar, EDS direğini devirdi
    27. Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık..
    28. WAKO Gençler Avrupa Kick Boks..
    29. Kadın cinayetlerine tepki
    30. Gündemi sarsacak iddia: Davutoğlu ve..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı