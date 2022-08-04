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Spor Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
Spor

Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 18:31:00 -
Sivasspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla Gaziantep FK ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 1. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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