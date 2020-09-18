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Spor Sivasspor, Erzurum'a gitti
Spor

Sivasspor, Erzurum'a gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:09:05 -
Sivasspor, Erzurum'a gitti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maç için Erzurum'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmandan sonra kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Erzurum'da yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor, 20 Eylül Pazar günü saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



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