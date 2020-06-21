  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor dakika 90'da hezimetten kurtuldu

Süper Lig'de hem alt sıraları hem de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Sivasspor berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:11:00 -
Sivasspor dakika 90'da hezimetten kurtuldu

Süper Lig'de 28. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Konyaspor ile şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Sivasspor karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 bitti.

Sivasspor'un 30. dakikada Arouna Kone ile öne geçti. Konyaspor 37. dakikada Nejc Skubic ve 44. dakikada Deni Milosevic ile 2-1 öne geçti ve oyunun son bölümüne önde girdi. Ancak Sivasspor, 90. dakikada Petar Skuletic'in golüyle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Konyaspor 27 puana ulaştı. Sivasspor da puanını 53 yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı