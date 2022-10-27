Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, Romanya'nın CFR Cluj takımını konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu maçında Sivasspor ile CFR Cluj karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Sivasspor-CFR Cluj maçı bu akşam oynanacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak
Mücadele Exxen ve Tv 8,5 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.