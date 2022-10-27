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Spor Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, Romanya'nın CFR Cluj takımını konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-27 11:57:00 -
Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. G Grubu maçında Sivasspor ile CFR Cluj karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Sivasspor- CFR Cluj maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Sivasspor-CFR Cluj maçı bu akşam oynanacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen​​​​​​​ ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak

Mücadele Exxen ve Tv 8,5 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

G Grubu'nda Demir Grup Sivasspor ve CFR Cluj takımlarının yedişer, ​​​​​​​Ballkani ve Slavia Prag'ın dörder puanı bulunuyor.

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