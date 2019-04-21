Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı da kazanan Beşiktaş, Sivas deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...

Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı da kazanan Beşiktaş, Sivas deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar... Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. Başakşehir Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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