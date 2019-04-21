Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı da kazanan Beşiktaş, Sivas deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...21 Nisan 2019 Pazar 11:33
Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk umutlarını sürdürmek isteyen Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı da kazanan Beşiktaş, Sivas deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Peki, Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair ayrıntılar...
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Sivasspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
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