Gülistan’ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli YGC operatörü (Poroten Elic Brn-i Kop-4 model cihaz), Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Ocak 2025 saat 12.00 sıralarında arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren taramada cihaz uyarısı üzerine şu bulgular kaydedildi:

- Şüpheli boşluk: Ortalama 1.60 – 1.70 metre uzunluğunda, 70 – 80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde.

- Operatörün değerlendirmesi: “Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı, bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu… Boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silah da gömülmüş olabileceği, oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.”

Kazı sırasında herhangi bir insan cesedi veya kemik parçası bulunamadı. Sadece pet şişe ve siyah poşet parçası çıktı. Raporda toprağın daha önce kazıldığı ve erozyona uğradığı da belirtildi. Rapor saat 18.00’de tamamlandı.

Soruşturmadaki Yeni Dalga

Bu rapor, soruşturmanın yeniden hızlandığı dönemde gündeme geldi. Dün (13 Nisan 2026) başlayan operasyonlarda 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında:

- Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeinal Abakarov,

- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel,

- Abakarov’un annesi ve üvey babası,

- Munzur Üniversitesi kameralarından sorumlu görevliler,

- Dönemin vali koruması ve diğer kamu görevlileri yer alıyor.

Gözaltılar, cinayet şüphesiyle yürütülüyor. Aile avukatları ve bazı haber kaynakları, gizli tanık ifadelerine dayanılarak cenazenin gömülüp sonradan taşındığı iddiasını güçlendiren bu raporu “kritik delil” olarak nitelendiriyor. Savcılık ise soruşturmayı “ucu nereye giderse gitsin” anlayışıyla derinleştirdiğini belirtiyor.

Arka Plan

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Cep telefonu sinyali son olarak Uzunçayır Baraj Gölü yakınında alınmıştı. Dosya uzun yıllar “kayıp” olarak işlem görse de, aile ve avukatları cinayet ihtimali üzerinde duruyordu. Son dönemde dosyaya yeni kamera görüntüleri, PTS kayıtları ve gizli tanık ifadeleri eklendi.

Soruşturma devam ediyor. Gözaltıdaki şüphelilerin ifadeleri ve olası ikinci dalga operasyonlar, dosyanın seyrini belirleyecek.