Kaleyi şaşıranlar tablosunda zirvede! Premier Lig bu sefer rezil oldu Siyonist medyadan dikkat çeken itiraf: Türk ordusu karşısında şansımız yok ABD'nin haydutluğu dünyayı yakıyor! Küresel petrol arzına tarihe geçen darbe Bakan Gürlek'ten kritik Gülistan Doku mesajı! "Ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" Serbest bırakılan İsrailli rehineden şok edici tanıklık: Bana bir başörtüsü verdiler ve kadınların kutsal olduğunu söylediler Erbakan Hoca olsa 'hadi oradan' derdi! Özgür Özel ve Mahmut Arıkan arasında fikir birliği Bayraktar TB3 almaya hazırlanıyorlardı! İsrail ile savunma anlaşmalarını askıya aldılar Lisede pompalı saldırı! Belediye Başkanı son durumu açıkladı Mutlaka sivil bir anayasa yapmalıyız Madımak'tan Emre Kongar da çıktı! Hepiniz oradaydınız
Gülistan'ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular
Gülistan'ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

Gülistan'ın cesedini definecilerin kullandığı cihazla buldular

6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kayıp soruşturmasında yeni bir delil kamuoyuna yansıdı. 12 Ocak 2025 tarihinde hazırlanan resmi Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) Arama Sonuç Raporu, Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında insan boyunda şüpheli bir boşluk tespit edildiğini ortaya koydu. Operatör, bu boşluğun bir kişinin gömülüp yaklaşık 1-2 yıl sonra çıkarıldığını değerlendirdi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli YGC operatörü (Poroten Elic Brn-i Kop-4 model cihaz), Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 Ocak 2025 saat 12.00 sıralarında arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren taramada cihaz uyarısı üzerine şu bulgular kaydedildi:

- Şüpheli boşluk: Ortalama 1.60 – 1.70 metre uzunluğunda, 70 – 80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde.

- Operatörün değerlendirmesi: “Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı, bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu… Boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silah da gömülmüş olabileceği, oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.”

Kazı sırasında herhangi bir insan cesedi veya kemik parçası bulunamadı. Sadece pet şişe ve siyah poşet parçası çıktı. Raporda toprağın daha önce kazıldığı ve erozyona uğradığı da belirtildi. Rapor saat 18.00’de tamamlandı.

 

Soruşturmadaki Yeni Dalga

Bu rapor, soruşturmanın yeniden hızlandığı dönemde gündeme geldi. Dün (13 Nisan 2026) başlayan operasyonlarda 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında:

- Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeinal Abakarov,

- Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel,

- Abakarov’un annesi ve üvey babası,

- Munzur Üniversitesi kameralarından sorumlu görevliler,

- Dönemin vali koruması ve diğer kamu görevlileri yer alıyor.

Gözaltılar, cinayet şüphesiyle yürütülüyor. Aile avukatları ve bazı haber kaynakları, gizli tanık ifadelerine dayanılarak cenazenin gömülüp sonradan taşındığı iddiasını güçlendiren bu raporu “kritik delil” olarak nitelendiriyor. Savcılık ise soruşturmayı “ucu nereye giderse gitsin” anlayışıyla derinleştirdiğini belirtiyor.

 

Arka Plan

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Cep telefonu sinyali son olarak Uzunçayır Baraj Gölü yakınında alınmıştı. Dosya uzun yıllar “kayıp” olarak işlem görse de, aile ve avukatları cinayet ihtimali üzerinde duruyordu. Son dönemde dosyaya yeni kamera görüntüleri, PTS kayıtları ve gizli tanık ifadeleri eklendi.

Soruşturma devam ediyor. Gözaltıdaki şüphelilerin ifadeleri ve olası ikinci dalga operasyonlar, dosyanın seyrini belirleyecek.

Cengiz selçuk

Suçlular en ağır Ceza almalıdır.
