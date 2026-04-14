CHP’li gazeteciden dikkat çeken yorum: 'Türkiye Hiç Bu Kadar Bağımsız Olmamıştı'

Türkiye’de siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, gazeteci Kadri Gürsel’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Kamuoyunda CHP’ye yakınlığıyla bilinen Gürsel, Türkiye’nin dış politika çizgisine ilişkin yaptığı yorumla gündem oldu.

Gürsel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bazıları bu söyleyeceklerimden irite olabilir ama Türkiye, modern tarihinin hiçbir döneminde bu kadar bağımsız olmamıştı.”

Bu sözleriyle Türkiye’nin mevcut dış politika yaklaşımını değerlendiren Gürsel, ülkenin bugün “tam bağımsız” bir dış politika yürüttüğünü savundu.

Tartışma yaratacak çıkış

Farklı siyasi kesimlerden yorumların gelmesi beklenen bu açıklama, özellikle muhalif çevrelerde şaşkınlıkla karşılanabilecek bir değerlendirme olarak öne çıkıyor. Gürsel’in sözleri, Türkiye’nin son yıllarda izlediği çok yönlü dış politika, bölgesel denge arayışı ve bağımsız karar alma süreçleri üzerinden yeniden tartışma başlatabilir.

Gözler gelecek tepkilerde

Söz konusu açıklamanın ardından hem siyasi aktörlerden hem de medya dünyasından gelecek tepkiler merak ediliyor. Gürsel’in değerlendirmesi, Türkiye’nin uluslararası konumuna dair süregelen “bağımsızlık” tartışmalarını yeniden alevlendirebilir.