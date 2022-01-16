  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu
Spor

Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta rakipleriyle 9 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 10:40:00 -
Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Altay, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor ile 1-1, GZT Giresunspor ile de golsüz berabere kaldı.

Sivas temsilcisi ligde 21 haftalık periyotta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Bu periyotta 28 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

Ligin en çok beraberlik alan takımı konumundaki Sivasspor'u, 7'şer beraberlikle Adana Demirspor ve Yukatel Kayserispor takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay