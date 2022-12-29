Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan görülmemiş çağrı: EYT kalktı, gidin emekli olun

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor-Galatasaray maçında Ulvestad'ın Sarı-Kırmızılı ağlara gönderdiği gol, 10 dakikalık inceleme sonucunda iptal edildi. Hakem Erkan Özdamar, maçın önüne geçen isim oldu. Sivasspor cephesinden çok sert açıklamalar geldi. Başkan Otyakmaz, hakemleri emekli olmaya davet etti.

"Kimse anlamadı"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Maça damga vuran hakem kararları oldu. Bütün Türkiye'deki futbolseverler golün neden iptal edildiğini anlamadı. 20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsunlar artık. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Birisi bize anlatsın"

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay da, "Zor bir mücadele oldu. Sahanın zemini de istediğimiz gibi değildi. Zor bir maç oldu. Oyundan kopmadık. İkinci yarıya iyi başladık, golü de bulduk. Yediğimiz gol bize yakışmadı. Golümüz niye iptal edildi? Çıksın bilen biri anlatsın. Çok merak ediyorum. Kuralı daha iyi bilen biri vardır. Böyle bir gol iptali yok" ifadelerini kullandı.