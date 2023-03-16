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Spor Sivasspor, Avrupa'ya veda etti
Spor

Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor 1-0 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın rövanşında Fiorentina'yı ağırladı. Temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina'ya sahasında 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 22:58:00 -
Sivasspor, Avrupa'ya veda etti

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne Son 16 Turu'nda veda etti. İlk maçta Fiorentina'ya deplasmanda kaybeden Yiğido, İtalyan ekibine kendi evinde 4-1'lik skorla kaybetti.

Perdeyi Erdoğan açtı

Sivasspor, 35'te Erdoğan Yeşilyurt'un nefis golüyle öne geçti. 44'te Arthur skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

62. dakikada Nİkola Milenkovic ile Fiorentina öne geçti. 78'de Goutas, kendi ağlarını buldu. Fiorentina skoru 3-1'e getirdi. Hakan Arslan, 81'de kırmızı kart gördü. 90'da Castrovilli son sözü söyledi. Temsilcimiz Sivasspor dişli rakibiyle başabaş mücadele etse de istediği skoru alamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 mağlup ederken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 yenildi. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 yenmeyi başararak grubunu lider tamamlayıp Fiorentina'yı kurada çekmişti.

Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Mustafa Yatabare, Robin Yalçın sakatlığı dolayısıyla şans bulamadı. İlk maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Max Gradel ise cezası sebebiyle yer almadı.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0

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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fiorentina: 1 - Sivasspor: 0

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