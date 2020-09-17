Sivasspor’un kaç puanı var? Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un kaç puanı olduğu, fikstürü, kart cezaları gibi konular sık sık araştırılıyor. Peki, Sivasspor ligde kaçıncı sırada? | Sivasspor’un bu hafta maçı kimle?

Sivasspor

Sivasspor; Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik kulüplerinin birleşmesiyle 9 Mayıs 1967 yılında kuruldu.

Sivasspor fikstür

Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takım mücadele edecek. Pandemi sebebiyle Süper Lig’de ilk kez 21 takım mücadele edecek. Söz konusu bu 21 takımdan biri de Sivasspor’dur… Futbolseverler, Sivasspor’un maçlarını, fikstürünü sık sık merak ediyor. Süper Lig fikstürüne, maç günlerine, hakem gibi bilgilere Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Sivasspor puan durumu

Sivasspor’un oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar futbolseverlerce sık sık araştırılıyor. Süper Lig güncel puan durumuna Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi, arama motorları ve spor yayını yapan internet siteleri ve uygulamalardan hızlıca ulaşabilirsiniz.

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Sivasspor piyasa değeri

Kulüplerin piyasa değerleri de sık sık sporseverlerce merak ediliyor. transfermarkt.com.tr internet sitesinin verilerine göre Sivasspor’un güncel piyasa değeri 30.28 milyon Euro…

Sivasspor son dakika haberler

Futbolseverler tuttukların takımların ve rakiplerin en sıcak gelişmelerine hızlıca ulaşmak ister. Sivasspor hakkındaki güncel haberleri yeniakit.com.tr'den ve Sivasspor resmi yayın organlarından takip edebilirsiniz. Ayrıca Sivas yerel medyasında da kulüp hakkında tüm sıcak gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Sivasspor formasında neden üç yıldız var?

Sivasspor logosunu görenlerin aklına ‘Sivasspor formasında neden üç yıldız var?” sorusu takılıyor. Sivasspor daha önce belirttiğimiz gibi Yolspor, Kızılırmak ve Sivas Gençlik'in birleşmesiyle kurulmuştur. Kulübün logosunda bulunan üç yıldız bu üç kulübü temsil etmektedir.

Sivasspor'un lakabı

Sivasspor’un lakabı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Sivasspor’ın renkleri kırmızı ve beyazdır. Kulübün lakabı ise Yiğidolar’dır.

Sivasspor oyuncuları

Her transfer döneminde kulüpler bazı futbolcularla yollarını ayırırken yeni isimleri de renklerine bağlıyor. Bu sebeple futbolseverler kulüplerin yaptıkları transferleri ve kadrolarını merak ediyor. Sivasspor oyuncularının tam listesine kulübün resmi internet sitesinden ve tff.org’tan ulaşabilirsiniz.

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Sivasspor Facebook

Sivasspor’da yaşanan son dakika gelişmelerini, transferleri, basın açıklamalarını hızlıca öğrenmek isteyenler kulübün resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeyi tercih ediyor. Pek çok kişi Sivasspor’un resim Facebook ve Twitter adreslerini merak ediyor. Sivasspor Facebook sayfası @Sivasspor , kırmızı beyazlıların Twitter hesabı ise @SivassporKulubu 'dür.