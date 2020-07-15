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Spor

Sivasspor 11'inci kez korona testi yaptırdı

DG Sivasspor’a, Fenerbahçe maçı sonrası 11. kez yeni tip koronavirüs PCR testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:16:00 -
Sivasspor 11'inci kez korona testi yaptırdı

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'dan dönen Sivasspor A takım futbolcularına ve destek ekibe 11. kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Diğer yandan Sivasspor yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.

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