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Sivaslı ailenin "Water City 3" videosuna sosyal medyada yoğun ilgi

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak isteyen Yavuz ailesinin Afrika belgeseli anlatımıyla çektikleri mizahi videonun 3.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
Sivaslı ailenin "Water City 3" videosuna sosyal medyada yoğun ilgi

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki şifalı çamuru tanıtmak isteyen Yavuz ailesinin Afrika belgeseli anlatımıyla çektikleri mizahi videonun 3. versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Talat Yavuz ve iki oğlu, Suşehri ilçe sınırları içerisinde bulunan Kılıçkaya Baraj Gölü çevresindeki şifalı olduğu düşünülen çamura dikkat çekmek için “Water City 1” ve “Water City 2” başlığı ile iki video çekip yayınlamıştı. Yavuz ailesi bu kez “ Water City 3” isimli belgesel türü anlatımıyla yeni bir video çekti. Görüntülerde bedeni çamur ile kaplı vahşi görünümlü iki insan günlük yaşamını sürdürürken videoyu çeken oğul ise belgesel anlatımıyla videoya eşlik etti. Talat Yavuz, “Water City 3” isimli videoda geçmişte insanların ihtiyacı kadar avlandığına fakat günümüzde zevki olarak avlandıklarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Anlatımda Afrika’da çekilen belgesellere benzetilmeye çalışılan mizahi video sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Mizahi videonun bazı bölümleri ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.


Çamurlu suyu tanıtmak ve aşırı avlanmaya dikkat çekmek için böyle bir video çektiklerini belirten Talat Yavuz, “Doğada aşırı avlanmanın olduğunu gördük, insanlara mizahı anlamda mesaj vermek için biz Water City 3’ü çektik. Biraz insanlar gülsün eğlensinler birazda yöreyi tanısınlar istedik. Biz bu görüntüleri çektik. Biz geçmişte balık tutmaya gittiğimizde en ufak gölette binlerce balık olurdu. Şimdi ise balıkların çok azaldığını gördük. Avlanırken aşırı avlanmayalım ihtiyacımız kadar avlanalım. Videoda dikkat ederseniz biz doğada avlanırken ihtiyacımıza göre avlanıyoruz. O günlük 3 balık tuttuk biz ihtiyacımızı giderdik, bizden mutlusu yok. Önemli olan doğada mutlu olmak. Biz o mesajı vermeye çalıştık. O bölgeyi gezmek isteyenler gidip o bölgeye çadır kurabilir“ dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43
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