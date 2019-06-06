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Sivas'ın yeni hocası: Alper ve Aatif ile çalışmak isterim

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim." dedi.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:38
Sivas'ın yeni hocası: Alper ve Aatif ile çalışmak isterim

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı. Sivasspor'a yarın imza atacağını belirten Çalımbay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Alper ve Aatif ile çalışmak isterim"

Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim. Emre Kılınç'ı çok beğeniyorum, Emre bu sezon önemli işlere imza attı. Emre'nin önünü kapatmak istemem fakat takımda kalmasını isterim." dedi.

En fazla süre görev aldığı takım Sivasspor

Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor'da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor'un başında Süper Lig'de 14 maça çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:38
  1. Konya
  2. Alper Potuk
  3. Rıza Çalımbay
  4. Sivasspor

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