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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 01:12
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolundan geçen bazı araçların suya kapıldığı bildirildi.
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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 01:12
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