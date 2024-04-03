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Siyaset Sivas’ı kazanan BBP Yazıcıoğlu’na koştu
Siyaset

Sivas’ı kazanan BBP Yazıcıoğlu’na koştu

Yeniakit Publisher
2024-04-03 12:11:00 -
Sivas’ı kazanan BBP Yazıcıoğlu’na koştu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaret etti.

Destici, sabah namazı sonrası Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Adem Uzun ve Şarkışla Belediye Başkanlığına seçilen Kasım Gültekin ile Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı’nda bulunan kabrine geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, bir önceki seçimlere göre daha çok belediye başkanlığı kazandırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Biz milletimizin tercihine saygılıyız dolayısıyla da seçimlerin bir kez daha ülkemiz, devletimiz, milletimiz seçimlere katılan ve terörle arasına mesafe koyan tüm siyasi partilerimiz ve adaylar için hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”

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