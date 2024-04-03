Sivas’ı kazanan BBP Yazıcıoğlu’na koştu

Destici, sabah namazı sonrası Sivas Belediye Başkanlığına seçilen Adem Uzun ve Şarkışla Belediye Başkanlığına seçilen Kasım Gültekin ile Yazıcıoğlu’nun Taceddin Dergahı’nda bulunan kabrine geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Destici, bir önceki seçimlere göre daha çok belediye başkanlığı kazandırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “Biz milletimizin tercihine saygılıyız dolayısıyla da seçimlerin bir kez daha ülkemiz, devletimiz, milletimiz seçimlere katılan ve terörle arasına mesafe koyan tüm siyasi partilerimiz ve adaylar için hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.”