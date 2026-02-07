  • İSTANBUL
Sivas yine bildiğiniz gibi
Sivas yine bildiğiniz gibi

Giriş Tarihi:
Sivas yine bildiğiniz gibi

Sivas'ta etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 2 metreyi buldu, araçlar kara gömüldü.

Sivas’ta kuvvetli kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Divriği-Arapgil yolu, Sivas-Malatya il sınırında ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalan bir araç tamamen kara gömüldü.

Mahsur kalanlar ilçe özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Öte yandan Sivas-Ankara karayolunda da tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

