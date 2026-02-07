Sivas yine bildiğiniz gibi
Sivas'ta etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 2 metreyi buldu, araçlar kara gömüldü.
Sivas’ta kuvvetli kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Divriği-Arapgil yolu, Sivas-Malatya il sınırında ulaşıma kapandı.
Yolda mahsur kalan bir araç tamamen kara gömüldü.
Mahsur kalanlar ilçe özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Öte yandan Sivas-Ankara karayolunda da tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.