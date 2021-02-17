Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Sivas’ta da yoğun kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat’ta ara verildi. Peki, yarın Sivas’ta yüz yüze eğitim var mı?

Sivas yarın okullar açık mı? Sivas yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Sivas soğuk ve kar yağışına adeta teslim oldu. Bu sebeple 17 Şubat Çarşamba günü Sivas’ta yüz yüze eğitime ara verildi. Sivas’ta 18 Şubat Perşembe günü okulların durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.