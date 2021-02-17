Sivas yarın okullar açık mı? Sivas yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat
Sivas okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimin ilk adımı olarak 15 Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başladı. Bazı şehirlerde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle yüz yüze ertelendi. Peki, Sivas’ta yarın okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat
Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde yüz yüze eğitime ara verildi. Sivas’ta da yoğun kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime 17 Şubat’ta ara verildi. Peki, yarın Sivas’ta yüz yüze eğitim var mı?
Sivas yarın okullar açık mı? Sivas yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat
Sivas soğuk ve kar yağışına adeta teslim oldu. Bu sebeple 17 Şubat Çarşamba günü Sivas’ta yüz yüze eğitime ara verildi. Sivas’ta 18 Şubat Perşembe günü okulların durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.