Sivas Valiliği karantina kararını duyurdu! Giriş-çıkışlar kapatıldı
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Suşehri ilçesinde ilçesine bağlı Aksu köyünde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Aksu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Giriş çıkış yasaklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aksu köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.