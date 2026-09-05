Sivas tarımında yeni hedef dünya pazarı

Sivas 4 Eylül Stadyumu otoparkında gerçekleştirilen fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, protokol üyeleri, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Sivas’ın son yıllarda tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarında önemli yatırımlardan yararlandığını ifade eden Yumaklı, kente son 24 yılda yaklaşık 124 milyar liralık destek ve yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, kentin yeni hedefini “üret, işle, markalaştır, ihraç et” sözleriyle ortaya koydu. Bakan Yumaklı, Su ve sulama yatırımlarına da değinen Yumaklı, bu dönemde 369 tesisin hizmete alındığını, 692 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını belirtti. Sulama yatırımlarının Sivas’ın tarımsal gelirine yaklaşık 12 milyar liralık katkı sağladığını kaydetti.