Sivas son dakika haberler
Son dakika haberi! Sivas’dan katliam gibi kaza haberi geldi. Sivas son dakika haberleri, Sivas trafik kazazı haberi yürekleri yaktı. Sivas’ta 2 aracın çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. İşte Sivas son dakika haberleri.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Gölova ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sivas trafik kazası haberleri
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Sivas Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında Burhan K. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Öte yandan devrilen otomobilden saçılan civcivler ve gıda maddeleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından toplandı.