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Sivas olayları 26 yıldır aydınlatılmadı!

Yakın tarihimizin en karanlık kumpaslarından Sivas olaylarının 26. yılına girerken, Müslümanlara yönelik bir cadı avına dönüşen provokasyon ile ilgili 26 şüpheli durum halen aydınlatılamadı. Haksız yere zindanlarda çürümeye terk edilen Müslümanların dramı ise hep göz ardı edildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
Sivas olayları 26 yıldır aydınlatılmadı!

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Vesayet odaklarının Müslümanları köşeye sıkıştırmak ve by pass etmek için tezgahladığı Sivas olaylarının meydana getirdiği travma halen devam ediyor. 2 Temmuz 1993’te ateist Aziz Nesin ve ekibi tarafından fitili ateşlenen elim olayın üzerinden çeyrek asrı aşan bir süre geçmesine rağmen birçok soru halen cevabını bulamadı. Mütedeyyin cenahın tepesinde ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi sallanan vesayet topuzu, her fırsatta Sivas’taki olayları Müslümanların üzerine yıkmaya çalışıyor.

Sivas olaylarının akabinde, uydurma delillerle ve tiyatro yargılamalarla zindanlara tıktıkları onlarca Müslüman ise adalet güneşinin doğacağı günü bekliyor.

Ateist Aziz Nesin başta olmak üzere Marksist-sol derneklerin kışkırtmasıyla başlayan ve aradan geçen zamanda kördüğüm haline gelen 26 kritik soruyu Akit tekrar kamuoyunun gündemine taşıyor.

- SHP’nin eski Genel Başkanı Erdal İnönü’nün ekibinden olan Ahmet Karabilgin’in olaylardan kısa bir süre önce Sivas’a vali tayin edilmesi tesadüf müdür? 

- Sivas’a tayin edilen Vali Ahmet Karabilgin’in ataması, sadece bir ‘rastlantı’ olarak görülebilir mi?

- ‘Marksist’ eğilimleri ile tanınan valinin; olay günü sözde ‘devrim şehitleri’ adına saygı duruşunda bulunması suç değil midir?

- Bugüne kadar vali hakkında ne gibi işlem yapılmıştır?

Provokasyon neden engellenmedi?

- Müslümanların en kutsal zaman dilimi cuma gününde, hutbe esnasında cami etrafında toplanan provokatörlerin ‘davul-zurna’ çalmasına neden göz yumulmuştur?

- Bu kirli provokasyonu gerçekleştirenlere neden herhangi bir işlem yapılmamıştır?

- Camiden çıkan öfkeli kalabalığın büyümesi ihtimalini göz önünde bulunduran Emniyet Müdürü Doğukan Öner’in, ‘Dağıtalım mı?’ önerisine, Vali Ahmet Karabilgin, niçin ‘Gerek yok’ demiştir?

- Vali Karabilgin, bu ihmalinden dolayı herhangi bir soruşturmaya uğramış mıdır?

- Sürekli olarak Banaz’da yapılan şenliklerin, 1993’te ani bir kararla Sivas merkeze alınmasının üstüne neden gidilmemiştir?

- Banaz’daki etkinliklerin Sivas’ta yapılması için Vali Karabilgin’in ve İl Kültür Müdürü’nün çaba sarf etmesinin altında yatan saik nedir?

- SHP milletvekili Azimet Köylüoğlu’nun da bulunduğu birçok Sivaslının “Bu şenlikleri Sivas kaldırmaz!” uyarıları neden gözardı edilmiştir?

Şüpheli durumlar aydınlatılmadı

- Aziz Nesin gibi katmerli bir ateist, Sivas’a neden davet edilmiştir?

- Dahası kışkırtıcı söylemlerine ve hareketlerine neden müdahalede bulunulmamıştır?

- Aziz Nesin şehre gelmeden önce şehrin dört bir tarafına dağıtılan bildirileri kim hazırlamıştır?

- Bildiriler nerede kaleme alınmıştır?

- Bildirileri kim ya da kimler dağıtmıştır?

- Şehirdeki provokasyondan sadece iki gün önce Sivas Numune Hastanesi’nin personeli neden çevre illere gönderilmiştir?

- Görevlendirme emirlerini kim vermiştir?

- Dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü; Madımak Oteli’nde bulunanlara, neden ‘Şehri terk etmeyin’ diyerek ısrarla telkinde bulunmuştur?

- Madımak Oteli’nin kâtibi Ahmet Öztürk’ün tanık ifadesine göre içerden vurulduğu beyan edilmesine rağmen kimin vurduğu neden araştırılmamıştır?

Maşeri vicdan yara alıyor

- Katip Öztürk’ü vuran kurşun kimin silahından ateşlenmiştir?

- Öztürk’ü vuran silah ya da silahlar niçin balistik incelemeye tabi tutulmamıştır?

- Gösteriler başladığında, provokasyonun fitilini ateşleyen Aziz Nesin neredeydi?

- Gösteriler devam ederken Hafik gölü kenarında içki içtiği, sonrasında apar topar otele getirildiği iddiası doğru mudur?

- Sivas olaylarının akabinde işlenen ve tamamı ‘Sünni’ olan 16 faili meçhul cinayet neden aydınlatılamamıştır?

- Faili meçhule kurban giden Ahmet Alan ve Hakan Türkoğlu’nun vücutlarındaki kurşunların çıkartıldığı ve yaraların dikildiği iddiaları doğru mudur?

Aradan geçen 26 koca yılda bu soruların hiç birine kamuoyunu tatmin edici en ufak bir cevap verilmedi. Bütün bu karanlık noktalara rağmen, onlarca Müslüman hiçbir ciddi delil olmadan halen zindanlarda tutulması ise maşeri vicdanı yaralıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:25
  1. İstanbul
  2. Sivas olayları
  3. Aziz Nesin
  4. Demokles’in Kılıcı
  5. Müslüman
  6. SHP’nin eski Genel Başkanı Erdal İnönü
  7. Ahmet Karabilgin
  8. Vali Ahmet Karabilgin
  9. Marksist
  10. SHP milletvekili Azimet Köylüoğlu
  11. Madımak Oteli
  12. Ahmet Alan
  13. Hakan Türkoğlu

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