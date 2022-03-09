Türkiye beyaz örtüye bürünüyor. Yurdun büyük bölümünde şiddetli kar yağışları bekleniyor. Sivas için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, Sivas’ta okullar tatil mi?

Sivas okullar tatil mi yarın | Sivas 10-11 Mart okullar tatil mi valilik açıklaması

Sivas Valiliği sosyal medya hesabından, “Beklenen kar yağışlarının 10.03.2022 akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (5-20 cm) güney ve doğu ilçelerinde (Gürün, Divriği, Kangal, İmranlı, Altınyayla, Ulaş, Zara, Akıncılan, Gölova, Koyulhisar) yer yer yoğun (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, çığ gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir” paylaşımında bulundu.

Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.