Sivas merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sivas merkezli 6 ildeki operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı; şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketlilik belirlendi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 34 mağdur ve 8 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketlilik belirlendi.
Eş zamanlı operasyonlar 15 Eylül 2026'da Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul'da gerçekleştirildi; 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 laptop, 7 USB bellek, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 taşınabilir harddisk, 14 banka ve kredi kartı, 35 bin TL nakit para ile 108 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak Sivas E tipi kapalı cezaevine sevk edildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.