Sivas merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sivas merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 34 mağdur ve 8 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerin bir yıllık mali verilerinde 850 milyon TL hareketlilik belirlendi.

Eş zamanlı operasyonlar 15 Eylül 2026'da Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul'da gerçekleştirildi; 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 9 SIM kart, 1 laptop, 7 USB bellek, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 taşınabilir harddisk, 14 banka ve kredi kartı, 35 bin TL nakit para ile 108 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak Sivas E tipi kapalı cezaevine sevk edildi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.