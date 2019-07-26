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Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 3.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:19
Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ başkanlığında gerçekleştirildi. Sivas Valiliği ek binasındagerçekleştirilen toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcı Necmettin Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe, İl Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürü Tanzer Erdem, Ticaret İl Müdürü Selim Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Beşir Köksal, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas İl Temsilcisi Sinan Dündar ve diğer Kurul üyeleri katıldı.


Toplantının ilk bölümünde Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat tarafından Ocak-Temmuz 2019 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirildi. Canpolat, ilk kez bu yıl uygulanmaya başlayan yükseköğretim öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamayı, mesleki niteliklerini geliştirmeyi ve öğrencilere çalışma disiplini kazandırmayı amaçlayan Sosyal Çalışma Programlarının il genelinde oldukça verimli bir şekilde devam ettiğine değindi.


Kendi işini kurmaya yönelik engelli vatandaşlar tarafından hazırlanmış iki proje ve Sivas’ta açılması planlanan mesleki eğitim kursları kurul üyelerinin onayına sunularak karara bağlandı. Toplantının ikinci bölümünde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Şehit Halil Kantarcı İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesi bünyesinde açılmasını talep ettiği alan-dal teklifleri değerlendirildi. Kurul üyelerinin istihdamın artırılması ve mevcut istihdamın korunmasına yönelik görüş ve önerilerinin alınmasıyla toplantı son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:19
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