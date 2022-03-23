Sivas iftar vakti, sahur saati! Sivas'ta sahur kaçta bitecek? 2022 Ramazan imsakiyesi...
Sivas’ta oruç kaçta açılacak? Sivas sahur vakti saat kaçta? soruları 11 ayın sultanı Ramazan ayının girecek olmasıyla birlikte merak ediliyor. Ramazan’da oruç ibadeti yerine getirilmekte. İslam’ın beş şartından biri olan oruç Ramazan ayında yerine getirilmekte. 2022 Ramazan 2 Nisan’da başlayacak. İlk sahura 1 nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gecede kalkılacak. Sahur saatine kadar yemek yiyecek olan Sivaslılar, Sivas 2022 sahur vakitleri ile Sivas iftar saatı, akşam ezan vakitlerini araştırıyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve Sivas için imsak ve iftar vakitleri ne olacak? İşte Sivas için imsakiye 2022...
Oruç saat kaçta açılacak? Sivas'ta sahur kaçta bitecek? ORuç ibadetini yerine getirecekler Ramazan’da oruç tutmakta. Mübarak Ramazan ayı bu sene 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan başlangıcı 1 Nisan akşam ilk teravih namaz kılınacak ve o gece ilk sahura kalkınmasıyla başlamış olacak. 2 Nisan Cumartesi günü Müslümanlar Ramazan ayının ilk orucuna niyetlemiş olacak. Peki Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas'ta iftar ve sahur vaktileri saat kaçta? İşte Sivas Ramazan 2022 İmsakiyesi...
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