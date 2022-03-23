  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Sivas iftar vakti, sahur saati! Sivas'ta sahur kaçta bitecek? 2022 Ramazan imsakiyesi...
Oruç

Sivas iftar vakti, sahur saati! Sivas'ta sahur kaçta bitecek? 2022 Ramazan imsakiyesi...

Sivas’ta oruç kaçta açılacak? Sivas sahur vakti saat kaçta? soruları 11 ayın sultanı Ramazan ayının girecek olmasıyla birlikte merak ediliyor. Ramazan’da oruç ibadeti yerine getirilmekte. İslam’ın beş şartından biri olan oruç Ramazan ayında yerine getirilmekte. 2022 Ramazan 2 Nisan’da başlayacak. İlk sahura 1 nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gecede kalkılacak. Sahur saatine kadar yemek yiyecek olan Sivaslılar, Sivas 2022 sahur vakitleri ile Sivas iftar saatı, akşam ezan vakitlerini araştırıyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor ve Sivas için imsak ve iftar vakitleri ne olacak? İşte Sivas için imsakiye 2022...

Yeniakit Publisher
2022-03-23 18:29:00 - 2022-03-23 18:31:57
Sivas iftar vakti, sahur saati! Sivas'ta sahur kaçta bitecek? 2022 Ramazan imsakiyesi...

Oruç saat kaçta açılacak? Sivas'ta sahur kaçta bitecek? ORuç ibadetini yerine getirecekler Ramazan’da oruç tutmakta. Mübarak Ramazan ayı bu sene 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan başlangıcı 1 Nisan akşam ilk teravih namaz kılınacak ve o gece ilk sahura kalkınmasıyla başlamış olacak. 2 Nisan Cumartesi günü Müslümanlar Ramazan ayının ilk orucuna niyetlemiş olacak. Peki Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas'ta  iftar ve sahur vaktileri saat kaçta? İşte Sivas Ramazan 2022 İmsakiyesi...

Sivas Ramazan imsakiyesi iftar sahur vakitleri

sivas ramazan imsakiyesi iftar sahur vakitleri

sivas ramazan imsakiyesi iftar sahur vakitleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay