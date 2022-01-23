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Gündem Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Gündem

Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 10:55:00 -
Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiç bir aracın geçişine izin vermiyor.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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