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Aktüel Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebek Büşra soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebek Büşra soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

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Sivas Divriği'de kayıp 11 aylık bebek Büşra soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

10 Eylül'de kaybolan bebek, iz takip köpekleri ve yapay zekâ destekli dronlarla arandı; Valilik aile fertlerinin çelişkili ifade verdiğini bildirdi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık bebek Büşra ile ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Sivas Valiliği, aile fertlerinin çelişkili ifadeler verdiğini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan E.B., 10 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında yanında uyumakta olan 11 aylık bebeği B.B.'nin kaybolduğunu beyan ederek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye Jandarma Komando ve Asayiş Timleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İz takip köpekleri ve yapay zekâ destekli dronlarla arama

Açıklamada, bebeğin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının iz takip köpekleri, yapay zekâ destekli dronlar ve vatandaşların da katılımıyla havadan ve karadan aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Daha sonra ise bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti.

Valilik açıklamasında, "Aile fertlerinin çelişkili ifadeler vermesi üzerine arama çalışmalarının yanı sıra olayın kaçırılma veya çocuğun maddi menfaat karşılığında başka bir kişiye teslim edilmiş olma ihtimalleri de dâhil olmak üzere tüm muhtemel iddialar geniş kapsamlı olarak değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Adli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedilen açıklamanın ardından Jandarma Komando Timleri, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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