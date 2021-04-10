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Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacağını açıkladı
Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacağını açıkladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 12:59:00 -
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne 67 sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. İlanda personel alımına ilişkin "Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." bilgilerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan ilanda başvuracak adaylardan istenen belgeler madde madde aktarıldı.

İşte istenen bazı belgeler:

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
2) Öğrenim belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir)
3) 2020 KPSS sonuç belgesi
4) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Çalışma belgesi, çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.
5) Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Sigorta döküm cetvelinde meslek kodunun aranılan nitelikteki unvana göre yatırılmış olması gerekmektedir. (Sigorta
Döküm Cetveli Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi  resmi  internet  sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr  den  ilan  tarihi  itibariyle temin edilecek  başvuru  formu  ve  istenilen  belgelerle  birlikte  (belgelerin  aslı  görülerek)  Daire Başkanlıkları  (A)  Binası  giriş  katında  bulunan  belge  teslim  bürosuna  şahsen  müracaat  etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla pozisyona  başvuru  yapılamayacaktır.  Birden  fazla  pozisyona  başvuru  yapan  adayların  her  iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

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