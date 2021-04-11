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Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 66 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:26:00 -
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 66 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre başvuracak olan adayların 10.04.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekiyor.

Adayların  Üniversitenin  web  sitesinde  yayınlanan  Akademik  Personel  Yükseltilme/ Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası Doçent kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası. Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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