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Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi

TFF 2.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:21
Sivas Belediyespor, Manisa’yı 1-0 yendi

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Afyon kampında aynı ligde mücadele eden Manisa Futbol Kulübü ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sivas Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.


Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak oyuncularının performansını izledi. Çekişmeli geçen müsabakada ilk devre golsüz tamamlanırken, Sivas Belediyespor 2. devre Ömer Faruk Ermeç ile golü buldu. Karşılaşma 1-0 Sivas temsilcisini üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:21
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