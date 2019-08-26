Sivas Belediyespor hazırlık maçında güldü

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-2 Sivas Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Namık Altunsoy, mücadeleye ilk ve ikinci yarıya farklı kadrolarla çıkarak oyuncularının performansını takip etti. Karşılaşma 3-2 Sivas temsilcisinin üstünlüğü ile sona ererken, her iki takım da lig öncesi futbolcularının ve takımlarının durumunu değerlendirdi.

Sivas Belediyespor’un hazırlık karnesi

Sivas Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Sivas Belediyespor, Manisa Futbol Kulübü’nü 1-0 ve Erbaaspor’u 3-2 yenerken, Sultanbeyli Belediyespor ile 0-0, Yozgatspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Sivas temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’ne ise 2-1 mağlup olmuştu.