Sivas amatör futbolunda Ali Yavuz dönemi resmen başladı! Genel kurulda delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi!
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Sivas amatör spor camiasının merakla beklediği Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olağan genel kurulu, büyük bir coşku ve geniş bir katılımla tamamlandı. TSYD Sivas Şube Başkanı ve aynı zamanda Sivasspor Divan Başkanı olan şehrin spor camiasının sevilen ismi Ali Yavuz, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimlere tek aday olarak girdi.
Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (ASKF) olağan genel kurulunda başkanlığa Ali Yavuz seçildi.
Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TSYD Sivas Şube Başkanı ve Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz Fidan Yazıcıoğlu, Kültür Merkezinde tek aday olarak katıldığı seçimlere katılan delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.
Yavuz başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
"Ali Yavuz (Başkan), Ufuk Demir, Doğan Özçelik, Hasan Yıldırım, Mustafa Koçu, Alican Kaya, Kaan Çabuk, Mustafa Bulak, Yücel Aydın, Hamza Ergüt, Eyyüp Bozbek, Erol Yüzbaşıoğlu, İrfan Erzurum, Nevzat Ercanlı, Serdar Karagözoğlu, Azime Demir, Kürşad Soyyüce, Hamza Kargan, Ahmet Turan Çiftçi."