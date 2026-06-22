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Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Japon dev Nissan, sevilen modeli Kicks'in e-Power hibrit sistemiyle donatılan ikinci neslini tanıttı.

#1
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Yeni model, Rock Creek adı verilen özel bir donanım paketiyle de satışa sunuluyor.

#2
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Nissan, ikinci nesil Kicks'i Japonya'da görücüye çıkardı. Japon otomobil devi, popüler kompakt SUV modelini hem yakıt tasarrufu sunan e-POWER sistemi hem de arazi odaklı Rock Creek versiyonuyla tanıttı.

#3
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

UYGUN FİYATI VE YAKIT TÜKETİMİ,YLE DİKKAT ÇEKİYOR Şirketin kendi ana vatanında görücüye çıkardığı bu yeni hibrit model, özellikle uygun fiyatı ve düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

#4
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Yeni Nissan Kicks e-Power'da markanın oldukça verimli hibrit teknolojisi kullanılmış.

#5
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Araç standart olarak 143 beygir gücünde elektrik motoru ve jeneratör görevi gören 98 beygir gücünde 1.4 litrelik benzinli motorla geliyor.

#6
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Bu sistem sayesinde, en verimli 2WD versiyonu 100 kilometrede ortalama 3.9 litre yakıt tüketiyor.

#7
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Daha fazla performans ve çekiş isteyenler için arka aksa 68 beygirlik ilave bir elektrik motoru ekleyen "e-4ORCE" isimli dört tekerlekten çekişli versiyon da mevcut.

#8
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

TASARIM Japonya'da satılan Kicks, farklı renk paleti dışında ABD'deki kardeşiyle büyük ölçüde aynı görünüme sahip.

#9
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Rock Creek versiyonu ise standart Kicks modellerinden görsel olarak ayrılıyor.

#10
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Dış tasarımında daha belirgin plastik gövde kaplamaları ve gövde altı korumasına yer verilmiş.

#11
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Dikkat çekici kırmızı dekoratif detaylar, özel tasarım jantlar ve yüksek profilli arazi lastikleri de öne çıkan detaylar arasında.

#12
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Bu unsurlar, Rock Creek versiyonuna güçlü ve arazi odaklı bir görünüm kazandırıyor.

#13
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

İç mekanda ise arazi odaklı kullanıcılar düşünülerek suya dayanıklı malzemeler ve dış tasarımla uyumlu kırmızı kontrast dikişler kullanılmış.

#14
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

FİYAT Nissan Kicks e-Power'ın Japonya'daki başlangıç fiyatı yaklaşık 18.700 dolar (2.999.700 yen).

#15
Foto - Otomobil devinden 100 km'de 3.9 yakan SUV! İşte fiyatı ve özellikleri!

Daha donanımlı ve arazi odaklı Rock Creek versiyonu 25.000 ila 26.800 dolar (4.000.000 - 4.300.000 yen) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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