Sivas, Alanya'da üç puanı kaptı
Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar üst üste 2. galibiyetini aldı.
Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçildi.
İkinci yarının başında konuk ekip Kerem Atakan Kesgin ile öne geçti. Max Gradel rakip ceza sahasının önündeki Kerem'e topu bıraktı. 21 yaşındaki oyuncu, topu kontrol edip şutunu çekti. Sivasspor 53'te öne geçen taraf oldu: 0-1
Sivasspor'da Uğur Çiftçi 86. dakikada kırmızı karttan atıldı. Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Efecan Karaca'nın vuruşu az farkla auta çıktı.
Mücadele konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.