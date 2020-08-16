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Dünya

Sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyorlar! BM yardım gönderdi

BM, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşayan Yemenlilere, hastalıkla mücadele için tıbbi yardım gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:58:00 -
Sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyorlar! BM yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen halkının yaklaşık üçte ikisinin sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşadığını bildirerek, hastalıkla mücadele için ülkeye tıbbi yardım gönderdiğini duyurdu.

"Bu durum hastalığa yakalanma riskini arttırıyor"

IOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 milyon nüfusa sahip Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Açıklamada bu durumun da insanların bu hastalığa yakanlanma riskini arttırdığı ifade edildi.

Sıtmada görülen vakaların yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin batı sahilindeki yer alan Tihame bölgesi ile muhitinde yoğunlaştığı ve bu bölgede Yemen'in en kalabalık nüfusuna sahip kentlerinden Hudeyde'nin yer aldığı bildirildi.

Tıbbi malzeme ve ilaç bulunan kargo uçağı yollandı

IOM tarafından yollanan ve içinde 8,9 ton tıbbi malzeme ve ilaç bulunduğu belirtilen kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na vardığı, tıbbi yardımların ülke genelindeki sağlık merkezlerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Yemen'in durumu

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, 2014 yılının Eylül ayından beri Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'in Mart ayından bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda...

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